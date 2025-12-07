４日、博覧会会場で展示品を見学、体験する参加者。（マカオ＝新華社配信）【新華社マカオ12月7日】中国マカオ特別行政区で4〜6日、グローバル人工知能（AI）機器・電子製品博覧会2025が開催された。広東省珠海市でも同時に行われ、合わせて国内外の千社以上が出展、関連イベントも多数催された。４日、博覧会会場で展示品を見学、体験する参加者。（マカオ＝新華社配信）４日、博覧会会場で展示品を見学、体験する参加者。（マ