©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 先日、あそばにゃそんそんアイドル祭りの司会を担当しました！ アイドルが大好きな私にとっては夢のようなお仕事で、舞台袖では初鳴きのように緊張しながらの進行でした。 会場はこれまで経験