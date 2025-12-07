フィギュアスケートのGPファイナルから一夜明け、日本の選手たちが名古屋市のIGアリーナで報道陣の取材に応じた。フリーの失速で5位にとどまった女子の千葉百音（木下グループ）。前夜は浜田美栄コーチや母とともに話し合い「次から次に改善点が見つかった」という。「緊張している自分が弱いと思って、それを少し強がって、自分の中で自覚しようとする姿勢から逃げてしまっていた」SPで首位発進しながら、フリーで2度の転