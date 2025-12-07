松島聡と白洲迅がW主演を務めてきたドラマ『パパと親父のウチご飯』。本作は突然元カノから娘を預けられた千石哲（松島聡）と、妻と離婚して息子を引き取った晴海昌弘（白洲迅）が、共同生活をしながら子育てに奮闘していく新感覚ホームドラマだ。12月6日（土）に放送された最終回では、千石の娘・愛梨（棚橋乃望）がハワイに旅立つ日が目前に迫っていた。最後の晩、千石は愛梨のために弁当を作り始めるが、これまでの思い出が脳を