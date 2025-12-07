フェイエノールトのロビン・ファン・ペルシー監督にとって、FW上田綺世が1試合4ゴールの大活躍を見せることに驚きはないようだ。オランダメディア『フットボール・インターナショナル』が『ESPN』でのインタビューをもとに伝えている。上田は6日のズウェレ戦で前半だけでハットトリックを達成すると、後半にも1ゴールを決めて圧巻の4得点で6-1の大勝に貢献。開幕15試合で18ゴールと得点ランキング首位をひた走っている。ただ