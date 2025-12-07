セレッソ大阪は6日にクラブ公式Xを更新し、同日の横浜FC戦を担当した今村義朗主審(48)がJリーグ最終試合だったことを公表した。今村主審は2005年に副審としてJ1とJ2でデビューし、07年にJ2で主審デビュー。10年からはJ1でも主審を務めてJ1主審通算228試合、J2主審通算197試合、J3主審通算1試合の担当だった。20年度からは日本サッカー協会(JFA)とプロフェッショナルレフェリー契約を締結している。最終担当試合のホームクラ