横浜FCは7日、FW鈴木武蔵(31)が契約満了により今季限りで退団することを発表した。鈴木は今季加入してJ1で22試合2得点を記録したが、チームはJ2降格となった。契約満了に際してクラブを通じ、以下のようにコメントしている。「1年間と言う短い時間でしたが横浜FCの一員として戦えた事を誇りに思います。今年は怪我が多く、全く力になれずチーム目標を達成出来なかった事を心から申し訳なく思ってます。本当に申し訳ございませ