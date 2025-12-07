7日の中山3R・2歳新馬戦（ダート1800メートル）は好位で運んだ2番人気ユアフェリシティ（牡、父ルヴァンスレーヴ）が押し切りV。3角過ぎで後続が進出してくると、積極的に先頭へ。長く良い脚を使って最後は3馬身半振り切った。原田は「追い切り通りの動きをしてくれた。終始、落ち着いていて、促せば前にもつけられたし、後ろから来られた時の反応も良かった。直線ももうひと踏ん張りしてくれて、これからが楽しみ」と相棒を称