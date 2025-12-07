女優の吉田美佳子（26）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。「ご報告」と題し、第1子出産を発表した。夫は24年3月30日に結婚した元プロボクサーの大嶋宏成氏（50）で、「2025年12月5日午前7時25分第一子を出産いたしました」と報告。さらに、小さな赤ちゃんの手に指を握られた“手つなぎ”ショットも公開し、「母子共に健康ですこの上ない幸せを感じておりますずっと側で支えてくれた夫、家族、周りの方々のサポート