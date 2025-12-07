７月にアイドルグループ「最終未来少女」を卒業した藤咲凪が７日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）に生出演した。藤咲は街頭インタビューをきっかけにブレイク。同番組で２児のシングルマザーであることを告白し、“リアル推しの子”として話題になった。この日の番組では、冒頭で「重大発表」を予告していた藤咲。その後、「このたび再婚いたしました」と発表した。続けて再婚した時期を「３か月前