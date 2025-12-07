東アフリカ・ルワンダを拠点に、野生のゴリラを撮影してきた写真家の森啓子さん。撮影のために1年の半分以上を現地で過ごし、撮影歴は13年以上に及ぶといいます。【画像】超至近距離で撮影したゴリラの顔、ケンカをして傷だらけのゴリラ、滅多に見られない“求愛”シーンも…ジャングルに生きるゴリラたちの貴重写真を一気に見る（26枚）なぜ、そこまでゴリラに魅了されるのか。森さんが“ゴリラ写真家”になるまでの経緯を聞