〈「アプリで“霞が関”と検索して」たかまつなな（32）が明かす、パートナーとの出会いと結婚を決めた“きっかけ”「私が炎上した時に…」〉から続く今年の8月に一般男性との結婚を発表した、社会起業家のたかまつななさん（32）。マッチングアプリで出会ったパートナー「ヒデさん」からのプロポーズ秘話、事実婚を選んだ理由、結婚発表を通じて伝えたかった“本当の思い”とは？（全3回の2回目／続きを読む）【画像】たかまつ