〈事実婚を公表→「子供がかわいそう」「政治利用するな」とネットで批判…たかまつなな（32）が“炎上覚悟”で結婚発表した本当の理由《パートナーの反応は…》〉から続く若者の政治参加を専門とし、社会起業家として活動をするたかまつななさん（32）。今年8月には、一般男性との事実婚を発表し、話題となった。たかまつさんが体験した“令和婚活”のリアル、パートナーとの関係性、今後の展望について、話を聞いた。（全3回の