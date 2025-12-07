カーリングのミラノ・コルティナ五輪最終予選が６日（日本時間７日）、カナダ・ケロウナで行われ、女子は第２戦でドイツに８―６で勝利。１次リーグを連勝スタートとした。第９エンドで追いつかれ、同点で迎えた最終第１０エンド。セカンドの小谷優奈がハウス手前の相手のガードの石を二つ一挙にはじき出すショットを決め、勝利をたぐり寄せ、「どんな状況になっても勝てるように自分たちは準備してきてると思えることが自信にな