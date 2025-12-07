〈「東大かハーバードに行け」のはずが北海道大学へ…ギネス認定の化石発見者が明かす“恐竜博士になる方法”〉から続くギネス世界記録に認定された“世界最小”の恐竜の卵化石を発見した田中康平博士。9月7日に放送されたNHKラジオ『子ども科学電話相談』では、「鳥みたいな恐竜と鳥みたいな鳥の違いはなんですか？」という子どもからの鋭い質問に、回答者として出演していた田中博士がヒートアップ。「2時間喋っていい？」と声