「柔道・グランドスラム東京大会」（７日、東京体育館）７８キロ超級が行われ、２０２１年東京五輪金メダルの素根輝（２５）＝パーク２４＝は、五輪２大会連続銅メダルのロマヌ・ディコ（フランス）に敗れ、初戦敗退となった。開始５８秒、横車で技ありを奪われた。その後は硬直状態が続き、守りを固めた相手を打開できず試合が終了。曽根は「最初にポイントを取られたことがだめだった」と振り返りつつ、「まだまだ。全然ダ