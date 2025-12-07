12年から活動休止中のレミオロメンが7日までに公式HPを更新。活動再開に向けのコメントと全国ツアーを発表した。全国ツアーは26年3月9日東京公演から始まり、全21公演を開催する。以下、メンバーの発表全文◇◇◇「20代の自分を苦しめたのはきっと承認欲求だった。バンドって活動を続けていれば当然上手くいかない時期もある。人生を賭けて頑張れば頑張るほど、その報われない気持ちを分かってほしいと見返りを求めて