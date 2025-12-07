全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・代官山のイタリア料理店『falo』です。天然きのこを立たせた引き算の料理カウンター席に囲まれたキッチンの真ん中で、あかあかと炭が熾っていた。そう、こちらのスペシャリテはジビエに旬の魚介、はたまた野菜と、その時々の食材をシンプルに炙った炭火焼き。「料理で常に意識していることは食材がきちんと主役になっていること」と話