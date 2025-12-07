フェルスタッペンをアシストし、チームに貢献した角田(C)Getty Imagesセカンドドライバーとしての大役を果たす貢献注目を集める“ラストラン”に向けて、角田裕毅（レッドブル）は意地を見せた。現地時間12月6日、F1の今季最終戦アブダビGPのフリー走行3回目（FP3）と公式予選が行われ、今季限りでチームのF1シートを喪失する角田は、公式予選3回目（Q3）に進出して10番手に食い込んだ。FP3でキミ・アントネッリ（メルセデス）