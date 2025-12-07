まもなく新しい年を迎え、いよいよ入試本番が近づいてきました。今回は、高い目標を持って勉強に励む仲間と出会え、大きく成長できる質の高い教育環境を持つ学校に注目してみました。All About ニュース編集部は11月6〜20日、全国10〜60代の男女239人を対象に「北海道・東北地方の私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、優秀な学生が多いと思う「東北地方の私立進学校」を紹介します！【10位