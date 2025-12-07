オランダ１部フェイエノールトの日本代表ＦＷ上田綺世（２７）が６日、ホーム・ズウォレ戦で４得点の大爆発でチームを６―１の勝利に導いた。上田の勢いが止まらない。前半４２分までに今季２度目のハットトリックを達成すると、後半１０分に４点目。今季１８ゴールで得点ランキングトップを独走中だ。オランダメディアも上田の活躍を報道。「ＮＯＳ」は「得点王の上田彩世は、鋭いシュートで４ゴールを挙げ、止められない活