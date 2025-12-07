あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「ウーロンハイ」の略語は？「ウーロンハイ」の略語はなんでしょうか？ヒントは、4文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ウーハイ」でした！ウーハイとは、焼酎をウーロン茶で割った飲み物のこと。「ハイ」は、ハイボールまたは酎ハイを略し