友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は上司とのトラブルについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公・まりのはインターン生として企業で働いています。ある日、上司から「時間ある？」と誘われ……。なんと田中部長からのお誘いは、面談ではなくディナーのお誘いだったようです。まりのは事態に驚