今回、Ray WEB編集部は上司とのトラブルについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・まりのは、インターン生としてある会社で働いています。ある日、上司から「時間ある？」と言われ……？なんと田中部長からのお誘いは、面談ではなくディナーのお誘いだったようです。まりのは事態に驚愕しています。このあと、さらなる悲劇が……！？原案：Ray WEB編集部作画：70もるライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖