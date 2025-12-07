「建設予定地に"豚のフン"が放置されていました。イスラム教徒にとって豚は不浄なものと考えられているのですが……」──神奈川県藤沢市でモスク建設計画をめぐって騒動になっている。【現場写真】「藤沢市にモスク建設予定」現地には半球形のドーム式建築物が計画されている立て看板があった現在は更地の約1000平方メートルの敷地に、鉄骨2階建てのモスクが2027年度中に建設されることになっている。法的にも手続き的にも不備