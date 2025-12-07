今月３日に自身のＳＮＳで結婚したことを報告した元乃木坂４６でタレントの松村沙友理が７日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）に生出演した。ＭＣで爆笑問題の田中裕二から結婚と妊娠を祝福された松村は「おふたりからもご祝儀いただいちゃってうれしいです」と田中と相方の太田光に感謝した。さらに結婚式の予定を大田に聞かれ「まだ決まってないんですけど、早めには」と明かしていた。その後、別