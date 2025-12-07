安倍晋三元首相が2022年に奈良市で演説中に撃たれ死亡した事件。殺人罪などに問われている山上徹也被告（45）の公判が、奈良地裁で行われている。10月下旬から毎週のように続いていた公判だが、12月4日で被告人質問、証人尋問が終了。12月18日に被告人の最終陳述等を行い、1月21日に判決が言い渡される予定となっている。【写真】硬い表情で写真に映る、中学時代の山上徹也被告。当時の“あだ名”も。他、安倍元首相の墓前で手を