あなたは読めますか？突然ですが、「啄む」という漢字読めますか？鳥の行動を表す言葉ですが、日常ではあまり使われない表現のため、読み方を知らないという方もいるかもしれません。気になる正解は……「ついばむ」でした！「啄む」とは、鳥がくちばしで、餌をつついて食べたり、羽毛を手入れしたりすることを意味します。漢字の「啄」は、くちばしでつつく動作そのものを表しています。例文としては、「小鳥が地面の木の実を啄む