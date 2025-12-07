元TOKIOの松岡昌宏（48）が7日、自身がパーソナリティーを務めるNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。かつては「ただただ飲んでた」と語る後輩俳優との関係について語った。先月21、22日に香川県・丸亀市で行われたイベントに女優の上戸彩、俳優の要潤らと参加したといい、「凄くいい時間過ごすことができましたね」と話した。要とはTBSドラマ「夜王 〜YAOH〜」で共演。要が米国と日本の二拠点生活を送って