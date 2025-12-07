阪神の藤川球児監督（45）が、7日放送のMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」に出演。今年の日本シリーズで勝負を分けた1球について振り返った。女将役の有働由美子アナウンサーは、20年以上前から阪神戦のスコアブックをつけるほどの大の“虎党”。その中で、今年の日本シリーズ第5戦の配球でどうしても気になる配球があったという。この試合では7回まで2―0も、8回にここまで無双だった石井が柳田に外角直球を打たれ、痛恨