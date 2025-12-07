俳優の本田翼（33）が6日、自身のインスタグラムを更新。美脚際立つ、冬の私服コーデを公開した。【写真】「ラルフローレンかわいい」ミニスカ×マフラーの美脚際立つ私服を披露した本田翼「#私服」とつづり、「くま柄」の大ぶりなマフラーを巻いた全身ショットをアップ。お団子ヘアにまとめたラフなスタイルながら、ミニスカとロングブーツの間からは、黒タイツをはいた美脚をのぞかせている。投稿では「さむいね！さいきん