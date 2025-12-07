■GI・チャンピオンズカップ（7日、中京競馬場 ダート1800m）東京大学法学部卒のTBS篠原梨菜アナウンサー（29）が、GI・チャンピオンズカップをデータをもとに、ズバリ予想。ジャパンカップと並ぶダートの国際競走として、2000年に創設された「ジャパンカップダート」を前身とするチャンピオンズカップ。中京競馬場に、ダートのトップホースたちが集結する。今年は、勢いに乗る3歳馬・ナルカミとルクソールカフェ、牡馬勢を撃破し