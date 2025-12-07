「子どもに迷惑をかけたくない」「ひとり暮らしが不安になった」「話し相手が欲しい」などの理由から、終の棲家として「老人ホーム」を検討する人が増えています。老人ホームにはさまざまな区分があり、主体とするサービスによって金額も異なるため、慎重な選択が必要です。そこで今回、老人ホームへの入居を後悔していた79歳男性の事例をもとに、失敗しない施設の選び方をみていきましょう。自宅を手放して選んだ「理想の生活」石