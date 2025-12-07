煙が立ち上る車の中に男性が...その時3人が救出に向かった！ 横転した車に取り残された70代の運転手を、とっさの判断で救助した男性3人に、12月3日、岡山県善行賞が贈られました【画像①】。 【画像を見る】よくこの状況で助かった！横転した車が激しく炎上する様子（視聴者提供） 表彰されたのは、岡山市の会社員・塩見真康さん、倉敷市の会社員・小野下和宏さん、岡山市の会社員・原和男さんの3人です。たまたま事故