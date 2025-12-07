プロ野球選手の待遇改善、FA制度の導入、スト権確立――。いま当たり前となった“選手の権利”は、40年前にひとりの現役選手が密かに始めた闘いから始まった。男の名は、中畑清。世間から「絶好調男」と呼ばれる華やかなイメージの裏で、彼は生命線を握る球団の圧力、世論の無理解と真っ向から向き合い、労働組合法人としての選手会を実現させた。当時の苦悩と覚悟、そして若い世代に託す思いとは。『労組日本プロ