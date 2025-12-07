今から40年前、巨人の看板選手だった中畑清が日本プロ野球の歴史を変えた。選手会が労働組合として認められ、選手は初めて球団と対等な交渉のテーブルに着く。その一歩が、FA制度や肖像権、現役ドラフト、さらに大谷翔平たちのメジャー挑戦へとつながった。「巨人で恵まれていた俺が動かなきゃ、誰も守れなかった」。危険視され、圧力を警戒しながら、巨人レギュラーが“隠密剣士”となって挑んだ、命懸けの改革