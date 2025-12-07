2024年、苦境が続いた埼玉西武ライオンズ。そして迎えた突然の「松井稼頭央監督・休養」発表。わずか数時間前まで誰も予期していなかった出来事の裏側で、一軍ヘッドコーチだった平石洋介の胸中には、激しい動揺と後悔、そして“ある決断”が渦巻いていた。 【画像】「僕も一緒に辞めます」平石洋介の申し出を制した松井稼頭央の言葉 平石洋介氏の新著『人に学び、人に生かす。』より一部を抜粋、編集してお届けする。 「