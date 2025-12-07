学校単位の教員研修もあれば、いろんな学校の教員が自主的に集まる教員研修もある。佐賀市で月1回開かれる学習会は後者の一つ。そこでは子ども同士が教え合って学び合う「協働的な学び」をテーマに活発な議論が交わされていた。教員の指示や支援と、子どもの主体的・対話的な学びのベストバランスを求め、教員同士が教え合い学び合う「協働」の場でもあった。