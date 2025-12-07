パリ五輪・バドミントン女子ダブルスで銅メダルを獲得した志田千陽選手（28）が2025年11月30日、自身のインスタグラムを更新。パリ五輪・卓球女子団体で銀メダルを獲得した平野美宇選手（25）との休日ショットを披露した。「みうちゃんとの休日〜」志田選手は、「みうちゃんとの休日〜」とつづり、平野選手と休日を満喫する笑顔の2ショットや料理の写真を投稿。「好きなアイドルも、キャラクターも、好きなお洋服ブランドも同じよ