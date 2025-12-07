「台本を理解していますか？」女優からの叱責…。はらゆうこさんが大人気フードコーディネーターになるまでの茨の道から続く「いま、食べたね〜？」「今日は“消え物”があるから（朝ごはんを）食べないで来ました！」スタジオに柔らかな笑い声が広がった。カットがかかった瞬間、つまみ食いをする永瀬矢紘（8）に草磲剛（51）がすかさずツッコむ。ほんの短いやり取りなのに、現場の空気がふっと和らぐ。ここは、ドラマ『終