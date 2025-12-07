「孝行したい時に親はなし」という諺は、「サザエさん」を含め、昭和の漫画には時々セリフとして登場していたように記憶している。当時の平均寿命は現代より短かったため、親孝行のチャンスは少なく、後悔する人が多かったのかもしれない。しかし、私の感覚としては、親が亡くなるよりも、配偶者が亡くなることの方が、精神的にキツいのではないかと思う。親は自分で選んでいないうえに、自分よりも年上なので、先に亡くなるのは