プロレスラー・ラッシャー木村が永眠して、今年で15年半あまりが過ぎた（2010年５月24日没）。逝去した翌日、新聞ではこんな見出しが躍った。〈マイクでも観客魅了〉（西日本新聞）〈試合後のマイク人気〉（沖縄タイムス）〈“必殺技”はマイク〉（サンケイスポーツ）etc.年末になると、筆者は思い出すことがある。試合後のマイク・パフォーマンスが定着した1980年代後半、あの木村選手がマイクを持たなかった日が、２回あった