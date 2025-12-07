歌舞伎俳優の市川團十郎が６日に４８歳の誕生日を迎え、２人の子供達が祝福してくれたことを喜んだ。團十郎はＳＮＳで「起きてリビングへ行ったら、二人が飾り付けしてくれたみたいです、涙」と記した。團十郎の長女は舞踊家「市川ぼたん」として、そして本名では女優としても活躍する堀越麗禾。長男は市川新之助＝本名・堀越勸玄。團十郎は、窓に「ＨＡＰＰＹ４８ＢＩＲＴＨＤＡＹ」と子供が飾り付けてくれた写真を投稿し