海外から一時帰国中に、30代で乳がんが判明したいだもさん（仮称）。初期のステージ0から手術後にリンパ節への転移が発覚し、化学療法、放射線治療、ホルモン療法を行うことに。全摘出の選択、再建の有無など、短期間で大きな決断を迫られました。「なぜ私が」と不安に襲われる日々でしたが、自分を責めず、前向きに病と向き合うことを決意。家族の献身的な支えで治療を乗り越えたいだもさんの軌跡を紹介します。 ※本記事