岡山県赤磐市の山中にひっそりと佇む「熊山遺跡」は、謎の多いの古代遺跡の一つだ。一見するとピラミッドを思わせる、意味深な構造のこの遺構は、一体いつ誰が何の目的で設置したものなのだろうか。周辺情報からその正体に迫りたい。（取材・文・撮影／フリーライター友清 哲）トレッキングで人気の低山を登ると山頂に突如現れる石の構造物岡山県赤磐市に、熊山という山がある。標高508メートルの低山だが、山頂の展望台からは