第26回チャンピオンズカップ（GI、ダ1800m）が行われる中京競馬場の馬場情報が7日、JRAより発表された。中京は芝・ダートともに「良」でスタート。芝のクッション値は「9.5／標準」、ダートの含水率はゴール前3.8％、4コーナー4.6％と計測された。 ■いかにロスなく立ち回れるかがカギ 中京競馬場は金曜に1.0ミリの降雨が見られた程度で、今週は概ね好天に恵まれ土曜中京ダートは「良