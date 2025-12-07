7日午前9時前、雲仙市小浜町の国道57号でマイクロバスと軽乗用車が正面衝突する事故がありました。 警察や消防によりますと、マイクロバスには長崎市のサッカークラブの中学生ら約20人が乗っていて、軽乗用車には女性2人が乗っていたということです。 この事故で3人が病院に搬送されています。 現場は雲仙市の千々石町から小浜町へ向かう片側1車線の国道57号上で、午前9時10分から約50分間、全面通行止めとなりました。午