Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。テレビと壁の隙間。ごちゃごちゃしたケーブル周りにホコリがこんもり積もっちゃってませんか？このデッドスペースを有効活用すべく、頼りにさせていただいたのが、お馴染み山崎実業さん。どんな場所もスマートに整頓させてくれる天才集団である彼らが、テレビの裏を見逃すはずはありませ