ＡＫＢ４８が６日、東京・日本武道館でグループ結成２０周年を記念したコンサート（７日まで）を開催した。「２０周年記念コンサートＰａｒｔ２」と題した３日目の夜公演には、高橋みなみ、小嶋陽菜、峯岸みなみ、柏木由紀、指原莉乃、横山由依ら１１人のＯＧメンバーが集結。現役メンバーと一つとなり、２０周年ならではのスペシャルで熱いステージを届けた。冒頭、小栗有以ら現役メンバー１０人、高橋みなみ、小嶋陽菜、