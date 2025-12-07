●「自分のすべてを懸けなきゃいけない」と直感 『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』の主人公・桃井タロウ／ドンモモタロウ役で注目を集め、数々の作品で経験を積んできた俳優の樋口幸平。12月8日(20:00〜ほか)に日本映画専門チャンネルで放送される、草川拓弥とW主演のショートドラマ『こころ』は、その中でもターニングポイントと呼べる作品になったようだ。文豪・夏目漱石の名作『こゝろ』から着想を得た作品で、クライマックスのシー